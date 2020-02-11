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أسامة كمال ينقل رسالة لـ السيسي من أحد شباب البترول

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:41 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي أسامة كمال، إن أحد الشباب المصريين العاملين على الحفارات، ومنصات الغاز في قلب البحر اتصل عليه الأسبوع الماضي عندما علم أنه سيقدم مؤتمر "إيجبس 2020".

وأضاف "كمال"، خلال تقديم مؤتمر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، بحضور الرئيس عبدالفتح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن الشاب طلب منه أن يوصل رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا له فيها: "كلنا وراك".

ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.
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ايجبس 2020 السيسي أسامة كمال أخبار مصر

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