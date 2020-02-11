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المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطي حاجز الـ 14000 نقطة خلال التعاملات الصباحية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:20 ص
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدفوعة بمشتريات امصريين والعرب.

وربح رأس المال السوقى للبورصة بنحو 1.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 708.4 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية 

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.49% ليصل عند مستوى 13046.8 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليصل عند مستوى 1274.3 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1398.3 نقطة.

أخبار البورصة المصرية يوم الإثنين 11-2-2020

أنهت المؤشرات الرئيسية  للبورصة المصرية تداولات أمس الاثنين ، على تراجعات جماعية بعد 4 جلسات من الارتفاع ، لينهى الرئيسي على تراجع بنسبة 0.91% عند 13979 نقطة .

 فيما انهى المؤشر السبعيني متساوى الاوزان عند 1268 نقطة بتراجع 0.75% ، و الذى جاء بقيم تداول منخفضة سجلت 555 مليون جنيه بمخطط سيولة 52% للشراء ، لينهى رأس المال السوقى متراجعا بـ 5.950 مليار جنيه مسجلا 706.507 مليار بنهاية تداولات الإثنين ، و الذى جاء بمبيعات من المؤسسات العربية على قياديات السوق و كذلك الافراد المصريين الذين اتجهوا لجنى الارباح على الاسهم الصغيرة و المتوسطة التى شهدت مكاسب خلال الجلسات السابقة ، و الذى عززه إعلان الحكومة عدم نيتها تخفيض اسعار الغاز و الطاقة للمصانع ، ما ادى لمزيد من التراجعات على اسهم الشركات كثيفة استخدام الغاز و الكهرباء و منها اسهم الحديد و الاسمنت و السيراميك و الاسمدة .

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