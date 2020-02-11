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توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:32 ص
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الوزيرة
الوزيرة
منى صموئيل
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تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى رأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وبحسب الوزارة، فقد راجعت الوزيرة الرسومات الهندسية للمستشفى مع الشركة المنفذة، مشددة على سرعة الانتهاء من الأعمال كافة، وفقًا للمواعيد المحددة، مع مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات.

الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال الوجهات، وتنسيق الموقع العام للمستشفى، كما حرصت على تفقد أقسامه المختلفة.

المستشفى يشمل 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية.

ويقع المستشفى بموقع جغرافي مهم ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، إضافةً إلى بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
توجيهات مهمة لوزيرة الصحة بشأن مستشفى رأس سدر "صور"
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة مستشفى رأس سدر التامين الصحي الجديد

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