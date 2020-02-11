ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

مباراه الاهلي وطلائع الجيش | فاز النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش أمس الاثنين ضمن مبارايات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.





مباراه الاهلي وطلائع الجيش





وشهدت مباراه الاهلي وطلائع الجيش تألقًا كبيرًا من جانب فريق المارد الأحمر، الذي لعب مباراة رائعةً، أبهرت محبيه واستوديوهات التحليل.





أهداف مباراه الاهلي وطلائع الجيش





وسجل في مباراه الاهلي وطلائع الجيش ثلاثة أهداف نظيفة، لصالح لاعبي فايلر في شباك الجيش.





مباراه الاهلي وطلائع الجيش





وانتهت مباراه الاهلي وطلائع الجيش بفوز ساحق للمارد الأحمر بثلاثية آجايي والسولية وأفشة، كما أضاع لاعبو الأهلي فرص كثيرة لزيادة الغلة التهديفية.





ترتيب الدوري بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش





ويتصدر المارد الأحمر ترتيب جدول الدوري بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش الذي حقق فيها فوزًا غاليًا حافظ له على الصدارة، برصيد 42 نقطة، بعد الفوز في 14 مواجهة متتالية.





المقاولون في المركز الثاني بعد مباراة مباراه الاهلي وطلائع الجيش





ويحتل المقاولون العرب المرتبة الثانية برصيد 32 نقطة فيما يحل الزمالك ثالثًا بفارق نقطة واحدة عن ذئاب الجبل، برصيد 31 نقطة، بعد انتهاء مباراه الاهلي وطلائع الجيش.





ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباراه الاهلي وطلائع الجيش:





الأهلي 42





المقاولون العرب 32





الزمالك 31





الاتحاد السكندري 27





الأهرام 26





سموحة 24





إنبي 24





الإنتاج الحربي 23





الإسماعيلي 21





المصري 20





حرس الحدود 19





الجونة 19





نادي أسوان 18





طلائع الجيش 15





طنطا 15





المقاصة 14





وادي دجلة 14





نادي مصر 11











