وزير البترول: حققنا رقما قياسيا في توصيل الغاز للمنازل



وأشار خلال المؤتمر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم رفع كفاءة نقل وتخزين المنتجات البترولية لتواكب السوق العالمية، لافتا إلى أن مصر تعمل عى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين بتوصيل الغاز من شرق المتوسط إلى مصانع الإسالة في مصر.



وأكد الملا، أن قطاع البترول يزخر بالعديد من الفرص في مجال البحث والاستكشاف.



قال المهندس طارق الملا، ويزر البترول والثروة المعدنية، إن قطاع البترول حقق رقما قياسيا في توصيل الغاز للمنازل، حيث تم توصيل الغاز إلى نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية.