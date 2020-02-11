Advertisements
Advertisements
Advertisements

رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:28 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أية حمروشي
Advertisements
التقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور هيرفي سابوران المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات البحثية والتعليمية ومنح درجات علمية مزدوجة، كما ناقش الطرفان الإجراءات التنفيذية للتعاون، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن ذكري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن جامعة القاهرة ترحب بالتعاون مع الوكالة الفرنكوفونية وتتطلع لمزيد من التعاون لمنح درجات علمية مزدوجة باللغة الفرنسية ببرامج الكليات العملية، مؤكدًا أهمية الانفتاح على الثقافة الفرنسية والتعليم الفرنسي في التخصصات العلمية المتعددة وعدم الإقتصار على التخصصات النظرية فقط.

وأوضح الدكتور الخشت للمدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، أن جامعة القاهرة يدرس بها 260 ألف طالب، وأن لديها درجات علمية مزدوجة بالفرنسية بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع جامعة السوربون.

ومن جانبه، أعرب الدكتور هيرفي سابوران المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، عن سعادته وشعوره بالفخر بتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، قائلا إن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية تتطلع إلى توطيد العلاقات مع جامعة القاهرة من خلال مشروعات تتعلق بأعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات البحث العلمي والتدريب وليس فقط الاهتمام بنشر اللغة الفرنسية، موضحًا أن الوكالة تهتم بتفعيل برامج خاصة في ريادة الأعمال داخل الجامعات وربط مجال الدراسة بمجال العمل داخل الشركات ومواجهة التحديات المعاصرة التي تواجه الجامعات.

وأوضح المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية، أن الدور الأساسي للوكالة يتمثل في الربط بين الجامعات المختلفة وإنشاء شبكة مشتركة بينها، وأن لديهم استراتيجية تعتمد على عدد من المعايير تتمثل أهمها في البحث العلمي، والاهتمام بكل ما هو رقمي والاستعداد لتدريب أعضاء هيئة التدريس وتنظيم ورش عمل فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى إمكانية مشاركة جامعة القاهرة لعمل أبحاث خاصة بمجالات المياه والبيئة وتكنولوجيا تصنيع الدواء.
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
رئيس جامعة القاهرة يبحث التعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

رئيس جامعة القاهرة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

أخبار تهمك

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 8 ساعات

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ حوالي 4 ساعات

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 16 ساعة

تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ يوم

عاجل.. رئيس "ديلي ميل" يثير ضحك السيسي بـ"إيجبس 2020"

منذ 43 دقيقة

مدرب سان جيرمان السابق يفجر مفاجأة بشأن ريمونتادا برشلونة التاريخية

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

07:44 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status