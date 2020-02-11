"بري": لبنان بحاجة إلى مساعدة صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ

يعتقد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن لبنان يحتاج إلى مساعدة فنية من صندوق النقد الدولي لوضع خطة إنقاذ اقتصادية، وينبغي اتخاذ قرار بشأن دفع سندات اليورو المستحقة في مارس بناء على نصيحة صندوق النقد الدولي، وفقًا لما صرح به مصدر حكومي اليوم الثلاثاء لصحيفة النهار.



وأعلنت النهار، نقلًا عن زوار بري، والمصدر الحكومي الذي تحدث إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته "يعتقد بري أيضًا أن لبنان لا يمكن أن" تستسلم "لصندوق النقد الدولي" بسبب عدم قدرته على تحمل شروطه".



وأطلقت قوات الأمن اللبنانية مدفع المياه على محتجين يلقون الحجارة سعيًا لمنع النواب والمسؤولين الحكوميين من الوصول إلى البرلمان، اليوم أيضًا، للتصويت على الثقة في حكومة رئيس الوزراء الجديدة حسن دياب.



وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وسط بيروت، وأغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في منطقة وسط المدينة المحصنة بالفعل. ألقى المتظاهرون الحجارة على حاجز خرساني باتجاه مواقع قوات الأمن على أحد الطرق في المنطقة.



ويشهد لبنان احتجاجات مناهضة للحكومة منذ أكتوبر، ويطالب المتظاهرون بإصلاحات شاملة ووضع حد لطبقة سياسية يرون أنها فاسدة وغير كفؤة، وأنحى باللائمة عليها في الأزمة المالية المتفاقمة بسرعة. أجبرت الاحتجاجات استقالة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري.



ومن المتوقع أن يقرأ رئيس الوزراء الجديد حسن دياب بيان سياسة الحكومة الجديدة، والذي يتضمن خطة إنقاذ لمحاولة إخراج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية، وهي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية في لبنان بين عامي 1975، و1990.



ووفقًا لنسخة من بيان السياسة الحكومية الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية، فإنه يتضمن "خطة إنقاذ طارئة" وإصلاحات في المجالات القضائية والمالية والإدارية، بالإضافة إلى محاربة الفساد وإصلاح الشؤون المالية للبلاد.



ولبنان لديه واحد من أعلى نسب الديون في العالم، حيث بلغ أكثر من 150 من الناتج المحلي الإجمالي ويزداد سوءًا خلال السنوات الماضية مع عدم وجود نمو اقتصادي وارتفاع معدل البطالة.

