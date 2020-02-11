سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر





استقر سعر الذهب اليوم الثلاثاء11-2-2020 في أسواق الصاغة خلال التعاملات الصباحية وذلك بعد ارتفاع الأسعار خلال ختام تعاملات أمس الثلاثاء، وننشر فيما يلي آخر تحديثات سعر الذهب اليوم وجاءت على النحو التالي:





سعر الذهب اليوم في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 787.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر689 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 590.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,512 جنيهًا





أسعار الذهب العالمي

سجل السعر الفوري للذهب 1570.64 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0628 بتوقيت جرينتش. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1574.50 دولار.

وتقدم البلاديوم 0.5 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 2328.42 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.3 بالمئة إلى 17.72 دولار وارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 969.20 دولار.



