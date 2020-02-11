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"سقف" لـ رامي جمال يتجاوز الـ 2 مليون ونصف مشاهده

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:39 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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حقق فيديو كليب "سقف" لـ رامي جمال، نجاح كبيراً عقب طرحه بموقع التواصل الاجتماعي ، والذي حمل طابع الأمل والتفاؤل.

وحصل فيديو كليب "سقف" على 2,543,340 مشاهدة، في اليوم الثاني فقط من طرحها، بالأضافة لتصدر الفيديو كليب قائمة مؤشرات تريند جوجل وتويتر.

شارك في فيديو كليب سقف، العديد من النجوم على رأسهم النجمة إسعاد يونس، أحمد السقا، حمادة هلال، وغيرهم من الفنانين وذلك ساعد كثير في نجاح الكليب وجعل الجمهور يطلق عليه "البهجة".

أغنية "سقف" من كلمات الشاعر مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع الموسيقي توما.
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