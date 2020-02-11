عاجل.. رئيس "ديلي ميل" يثير ضحك السيسي بـ"إيجبس 2020"





ونوه بحرص الدولة وقيادتها السياسية على استمرار الانطلاق بهذا القطاع في ضوء التحول الإيجابي الكبير الذي شهده خلال السنوات الأربع الآخيرة.







قال الإعلامي أسامة كمال، إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة "الديلي ميل" من ضمن حضور مؤتمر "إيجبس 2020"، معقبا: "عايزين نشوف الديلي ميل هتكتب إيه عن مصر، نتذكر أنهم نشفوا ريقنا أكتر من سنة، هو موجود في الصف الثالث".ومن ناحيته ضحك الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث الإعلامي أسامة كمال عن "الديلي ميل".وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن رعاية الرئيس السيسي وتشريفه للمؤتمر تزيده ثقلًا وأهمية، ويعكس الدعم والاهتمام الكامل الذي يوليه الرئيس لقطاع البترول.