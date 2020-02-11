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وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:14 ص
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بوابة الفجر
كرستينا عياد
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تابع وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، خطوات تفعيل مذكره التفاهم الموقعة بين هيئة ميناء دمياط، وتحالف كبرى الشركات الأوروبية، والألمانية في مجال تشغيل محطات الحاويات والموانئ الجافة والوجستيات، لعمل أكبر منظومة لوجستية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

قدم التحالف خلال الإجتماع العرض الفني والمالي بناءً على نتائج الدراسه التي نفذتها الشركة لتنفيذ مشروع محطه الحاويات الثانية بدمياط، حيث تضمن العرض "حجم الاستثمارات المخطط ومراحل التنفيذ - الفوائد والعائد المتوقع على الاقتصاد القومي المصري والقيمة المضافة للمشروع"، وكذلك المتطلبات الفنية والبنية الأساسية اللازمة من الجانب المصري، بالإضافة إلى المتطلبات الإجرائية الخاصة لتسهيل حركة تدفق الاستثمارات للمشروع.

وصرح وزير النقل، أن المشروع يتضمن انشاء منظومة متكامله للنقل المتعدد الوسائط، التي تشمل محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، إذ يتم ربطها بالمراكز اللوجيستية والمناطق الصناعية بالسكك الحديدية، بالإضافة إلى تطبيق نظم تكنولوجيا المعلومات لإدارة هذا النظام بالكامل.


وأشار إلى أنه فيما يتعلق بالربط مع مراكز محورية لتداول وتخزين وإعادة توزيع الحاويات والبضائع، فإنه من المخطط البدء في إنشاء مركز محوري في كل من طنطا والواسطي، بحيث تكون طنطا مركزًا للتوزيع في وسط الدلتا، والواسطى مركزًا للتوزيع في الوجه القبلي، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم في خلق أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة. 

وأضاف الوزير، أن هذا المشروع يهدف لتحقيق التنمية الاقتصادية لميناء دمياط والمنطقة المحيطة، التي تصب في صالح تنمية الاقتصاد المصري ورفع القدرة التنافسية للموانئ المصرية،  إذ يساهم المشروع في جعل ميناء دمياط ميناء محوريا بمنطقة شرق المتوسط، الأمر الذي سيسهم في فتح أسواق جديدة للصادارت المصرية من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة للصادارت المصرية، وزيادة القدرة على منافسة الدول ذات المنتجات الصناعية المثيلة.

وأوضح أن المشروع سيسهم أيضًا في جذب استثمارات أجنبية ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية بمنطقة شرق المتوسط.
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
وزير النقل: إنشاء أكبر منظومة لوجيستية بأفريقيا والشرق الأوسط
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الكلمات المفتاحية

وزير النقل كامل الوزير الفجر السكك الحديدية

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