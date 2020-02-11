السيسي يشهد فيلمًا تسجيليًا عن تطور قطاع الطاقة بمصر في "إيجبس 2020"

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020"، في دورته الرابعة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط.. تلبية احتياجات الغد من الطاقة".





يجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية، وأكثر من 450 شركة عارضة.



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الدولي الرابع للبترول "إيجبس 2020"، فيلم تسجيلي عن الطفرة الهاائلة التي شهدتها مصر في مجال الطاقة.