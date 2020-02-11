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ميدو يفاجئ لاعبي الزمالك قبل موقعة الترجي بالسوبر الإفريقي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:04 ص
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ميدو مع لاعبي الزمالك
ميدو مع لاعبي الزمالك
رامي بشاي
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التقى أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض خلال تواجدها بمطار القاهرة الدولي قبل السفر إلى قطر.

وحرص ميدو على الحديث مع اللاعبين بشكل ودي أثناء تواجده بالمطار مصادفة بوجود البعثة، حيث كان مسافرا إلى المملكة العربية السعودية لارتباطه بتحليل بإحدى القنوات الرياضية.

ومن المقرر أن تصل بعثة فريق الزمالك إلى الأراضي القطرية في تمام الساعة الثالثة عصرا، على أن يخوض الأبيض مرانه الأول في تمام الساعة السابعة مساء على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل على كأس بطولة السوبر الإفريقي، في العاصمة القطرية الدوحة.

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