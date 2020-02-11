Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد الأوروبي يبدأ مهمة بحرية قبالة ليبيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:58 ص
Advertisements
مهمة بحرية
مهمة بحرية
وكالات
Advertisements

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، مهمة بحرية تهدف إلى فرض الحظر الأممي على بيع الأسلحة إلى ليبيا، يمكن أن تتجنب مسارات الهجرة عبر البحر المتوسط.

 

قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي، يتعهد ببذل قصارى جهده لمنع دخول الأسلحة إلى ليبيا، لكن الدول الأعضاء لا توافق على استئناف الدوريات البحرية في إطار مهمة "العملية صوفيا" الحالية التي تقوم أيضا بانتشال المهاجرين من البحر.

 

وأضاف: "من وجهة نظري، يمكن نشر السفن (التي تنفذ حظر السلاح) في أعالي البحر بعيداً عن المسار الذي يستخدمه الأشخاص في الخروج من ليبيا".

 

وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يمكن نشر السفن في شرق البحر المتوسط، مشيراً إلى أن ذلك هو المسار الذي تصل الأسلحة منه.

 

وفي الوقت نفسه، قال بوريل إن وجود الاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط لم يكن عامل جذب يشجع المزيد من المهاجرين على الدخول من خلال معبر بحري خطير، مشيراً إلى أن مثل هذه المخاوف لا تدعمها الحقائق.

 

وأوضح أن مهمة الاتحاد الأوروبي- التي يمكن إطلاق اسم آخر عليها - يجب أن تفعل المزيد لا أن يقتصر دورها فقط على مجرد مراقبة المسارات البحرية.

 

كما دعا بوريل الأوروبيين إلى تعزيز انخراطهم في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تقود فرنسا عمليات لمكافحة الإرهاب هناك. وقد رفضت ألمانيا على وجه التحديد وفي عدة مناسبات، المساهمة بقوات خاصة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهمة بحرية ليبيا اوروبا الاتحاد الاوروبي

أخبار تهمك

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 8 ساعات

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعتين و 33 دقيقة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 16 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 14 ساعة

تحذر من هذه الظاهرة.. بيان مهم لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

عاجل.. رئيس "ديلي ميل" يثير ضحك السيسي بـ"إيجبس 2020"

منذ 39 دقيقة

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ حوالي 4 ساعات

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ يوم

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب سان جيرمان السابق يفجر مفاجأة بشأن ريمونتادا برشلونة التاريخية

منذ ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة مكافحة تهريب المهاجرين

الاتحاد الأوروبي يعلق على استدعاء سفن إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

الاتحاد الأوروبي: تمديد عملية "صوفيا" لمكافحة تهريب المهاجرين 6 أشهر

تركيا ترسل أسلحة ومرتزقة إلى ليبيا

"جوزيب بوريل: يجب على الاتحاد الأوروبي التفكير في طرق لدعم هدنة ليبيا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

ضربة جديدة لصن داونز قبل موقعة الأهلي

07:44 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status