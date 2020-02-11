عاجل.. السيسي يصل مقر انعقاد مؤتمر "إيجبس 2020"

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد مؤتمر مصر الدولي للبترول إيجبس 2020، حسبما نقلت فضائية "إكسترا نيوز".



ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول "ايجبس 2020" في دورته الرابعة، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس خلال الفترة من 11-13 فبراير الجاري، تحت شعار "شمال أفريقيا والبحر المتوسط، تلبية احتياجات الغد من الطاقة".



ويجذب المؤتمر هذا العام أكثر من 270 متحدثا من خبراء الصناعة محليا ودوليا، و1600 مشارك بالمؤتمر و14 دولة و15 شركة بترول عالمية وأكثر من 450 شركة عارضة.

