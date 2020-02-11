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لطيفة تنفي غنائها بطريقة سميرة سعيد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:12 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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نفت الفنانة لطيفة ما تردد بشكل اتابعها نفس طريقة غناء الفنانة سميرة سعيد.

وتحدثت لطيفة في برنامج "etبالعربي":"أنها تغني بطريقة مختلفة عن سميرة سعيد".

وأضافت لطيفة :" سميرة مساحة صوت تانية، وأنا مساحة صوت تانية، ومواضيع أخرى مختلفة".

وأشارت إلى أن سميرة سعيد فنانة كبيرة، وأنها تحبها كثيرًا.


وعلى صعيد آخر، انتهت الفنانة لطيفة من تسجيل جميع أغانى ألبومها الجديد "أقوى واحدة"، ويحتوي الألبوم 14 أغنية تعاونت فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم: أيمن بهجت قمر،إسلام صبري،مدين، وليد سعد،حسام سعيد،مونتي،محمدي، محمود أنور.

والجدير بالذكر أن لطيفة طرحت منذ أيام قليلة أغنية "ما بكرهوش"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت الأغنية مشاهدات كبيرة، وهي من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور.
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