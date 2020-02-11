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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في مصر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:41 ص
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سعر الدولار
سعر الدولار
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سعر الدولار اليوم 

استقر سعر الدولار اليوم السبت 11-2-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار شهد حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، وننشر فيما يلي آخر تحديث أسعار الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في مصر 

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع. 
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.69 جنيه للشراء، و15.79 جنيه للبيع. 


أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم 

البنك

سعر شراء الدولار

سعر بيع الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي

15.6588

15.7846

سعر الدولار في البنك الأهلي

15.69

15.79

سعر الدولار في بنك مصر

15.69

15.79

سعر الدولار في بنك القاهرة

15.69

15.79

سعر الدولار في بنك قناة السويس

15.68

15.78

سعر الدولار في العربي الأفريقي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك بلوم

15.68

15.78

سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي

15.74

15.84

سعر الدولار في بنك SAIB

15.70

15.80

سعر الدولار في بنك مصر إيران

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك HSBC

15.67

15.77

سعر الدولار في المصرف العربي

15.67

15.77

سعر الدولار في الكويت الوطني

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك عودة

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك المشرق

15.78

15.88

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

15.68

15.78

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي

15.68

15.78

سعر الدولار في المصرف المتحد

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

15.68

15.78

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

15.67

15.77

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

15.67

15.77

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

15.68

15.78


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