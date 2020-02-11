سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020 في مصر

سعر الدولار اليوم





استقر سعر الدولار اليوم السبت 11-2-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في مصر، وكان سعر الدولار شهد حالة من التراجع خلال تعاملات أمس، وننشر فيما يلي آخر تحديث أسعار الدولار في البنوك اليوم وجاءت على النحو التالي:





سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 15.68 جنيه للشراء، و 15.78 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع. سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.69 جنيه للشراء، و 15.79 جنيه للبيع.









أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم