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تركيا تدعم ميليشيات السراج في ليبيا بـ3 آلاف مرتزق سوري

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:25 ص
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مسلحون سوريون
مسلحون سوريون
وكالات
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قالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، نقلًا مصادر محلية ليبية، اليوم الإثنين، أن تركيا نشرت 3 آلاف مسلح سوري في مناطق خاضعة لميليشيات حكومة فايز السراج، في غرب ليبيا.

                    

وكشفت المصادر الليبية، أن طيران عسكري تركي نقل مقاتلين سوريين من غازي عنتاب، على الحدود السورية التركية، إلى إسطنبول، ومنها إلى ليبيا.

 

وبدأ فريق خبراء لجنة عقوبات مجلس الأمن المعنية في ليبيا التحقيق في الاتهامات الموجهة لتركيا بنقل مقاتلين أجانب من سوريا إلى ليبيا.

 

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن العدد الإجمالي للمرتزقة السوريين الذين جلبتهم تركيا إلى ليبيا ببلغ 4700 بعضهم قتل وبعضهم هاجر عبر السواحل الليبية إلى إيطاليا، ودول أوروبية أخرى.

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الكلمات المفتاحية

مسلحون سوريون ليبيا سوريا تركيا

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