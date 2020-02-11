جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة النصر ضد السد القطري

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا، ومباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"





المقاولون العرب ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.





جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"





العين ضد سباهان أصفهان، تقام المباراة في تمام 4:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:50 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:50 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.





الشارقة ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.





الدحيل ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.





النصر ضد السد القطري، تقام المباراة في تمام 5:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.







