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غادة عبدالرازق تكشف عن تعلمها لرقص البالية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:24 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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كشفت الفنانة غادة عبد الرازق عن تعلمها لرقص البالية، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت غادة مجموعة صور جديدة لها خلال تعلمها للباليه، وعلقت على الصور قائلة :"مرسية لمى وياسمين الى بيحاولو يعلممونى رقص البالية".

وفي سياق آخر،تستعد الفنانة غادة عبدالرازق للمشاركة في السباق الرمضاني المقبل، بمسلسل جديد يحمل اسم مبدئي وهو "سلطانة المعز".

ومسلسل"سلطانة المعز" من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير، بطولة شريف منير، نسرين إمام، محمود البزاوي، ويجرى حاليًا اختيار باقي الأبطال .


والجدير بالذكر أن غادة عبد الرازق، خاضت الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "حدوتة مرة" والمسلسل بطولة غادة عبد الرازق، كارولين عزمي،مجدي كامل،أحمد صفوت، سلمى أبو ضيف،عبد الرحمن أبو زهرة،محمد شاهين، من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.
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