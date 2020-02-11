تركيا تختطف فلسطينيًا مبتور القدمين وتعتدي عليه في أنقرة

اختطفت السلطات التركية شاب فلسطيني من قطاع غزة مبتور الأطراف، موجود في تركيا، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، ومصادرة جواز سفره.

وطالب الفلسطيني محمد لافي الذي فقد رجليه بعد إطلاق عناصر من حماس النار عليه، في الاشتباكات الدامية التي شهدها قطاع غزة في بداية الانقسام عام 2007، السفارة الفلسطينية في أنقرة بالتدخل لإنقاذه

ونشر الشاب الفلسطيني، مقطع فيديو عبر صفحته على فيس بوك: "نجوت من الموت بأعجوبة، بعد وصولي الأراضي التركية لتلقي العلاج بعد بتر قدمي في انقلاب حماس في قطاع غزة عام 2007".

وقال إنه تعرض للضرب، والتهديد بالقتل، ومصادرة جواز سفره من قبل سلطات التركية، مناشداً جهاز المخابرات الفلسطيني، والقنصلية الفلسطينية في تركيا، التدخل لإنقاذ حياته.

وأعرب الشاب لافي عن خشيته من مصير مماثل للفلسطيني زكي مبارك، الذي مات تحت التعذيب في السجون التركية، بسبب تهم ملفقة بعد وصوله للأراضي التركية.