قدم لا تخطئ الشباك.. جولة في صاروخيات عمرو السولية "فيديو"

مارس عمرو السولية صاحب الـ" 29 عاما"، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هوايته المفضلة في التسديد في لقاء أمس الإثنين.





لاعب الأهلي الحالي والإسماعيلي السابق يتميز بقدرته على التسديد القوي في مرمى المنافس وإطلاق صاروخيات لا تصد ولا ترد.





سجل عمرو السولية هدفًا في ثلاثية الأهلي أمس في شباك طلائع الجيش، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.





هدف عمرو السولية جاء من تسديدة صاروخية، والتي لم تكن بغريبة عن اللاعب فقد شاهدنا العديد من الأهداف له بهذه الطريقة.





خاض السولية 160 مباراة حتى الآن مع الأهلي، صنع خلالهم 11 هدف، وسجل 12 هدف منهم 6 بطريقة صاروخية، في شباك كلا من:





1- الاتحاد السكندري والذي انتهى بفوز الأحمر بهدف نظيف 2017













2-الإنتاج الحربي والذي انتهى بنفس النتيجة عام 2019

سجل السولية وقتها الهدف بتسديدة قوية لم يستطع حارس مرمى الإنتاج الإمساك بها.

3-هدفه في ثنائية الأهلي أمام حرس الحدود بكأس مصر 2016









4-الداخلية والذي انتهى بفوز الأهلي بثنائية نظيفة في كأس مصر2018













5-حرس الحدود والذي انتهى بفوز الأهلي 1-0 عام 2019













6- هدفه في شباك طلائع الجيش في مباراة أمس والذي انتهى بثلاثية نظيفة للأهلي













ناشئ الإسماعيلي لم يقتصر تفوقه عند هذا الحد، إذ أنه منذ وجوده في صفوف الدارويش كان يسجل الأهداف بطريقة تمتع العين وتخترق الدفاعات.

وقد خاض 147 مباراة مع فريقه السابق الإسماعيلي والذي قدم معه مستويات جيدة، وصنع 8 أهداف وسجل 18 هدف منهم 8 أهداف من تسديدات قوية صاروخية.

1- الإسماعيلي 1-0 الزمالك عام 2009













2- الإسماعيلي 1-1 المقاولون العرب 2010













3- الإسماعيلي 2-0 غزل المحلة 2010

















4- الإسماعيلي 5-0 الإنتاج الحربي 2011

















5- الاتحاد السكندي 1-1 الإسماعيلي 2013

سدد حينها السولية صاروخاً لا يصد ولا يرد بقدمه اليمنى.

6- الإسماعيلي 2-3 المنيا 2014

















7- الإسماعيلي 1-0 النصر 2014

















8- الإسماعيلي 2-0 الرجاء 2015













جدير بالذكر أنه خاض 12 مباراة مع نادي الشعب الإماراتي في عام 2015، وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.



