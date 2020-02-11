Advertisements
Advertisements
Advertisements

الطالع الفلكي الثّلاثَاء 11/2/2020..عَدْوَى الإبْتِسَامَة!

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:10 ص
Advertisements
الطالع الفلكي الثّلاثَاء 11/2/2020
الطالع الفلكي الثّلاثَاء 11/2/2020
أحمد يسري
Advertisements
*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى االعذراء ، ويدخل العقرب فى الواحدة و 37 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرّابعة و12 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من  14 يناير - 13 فبراير.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.

اليوم 3 أمشير قبطى ، 11 شُبَاط رُومى، 17 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.

 قال الحكيم المصرى: -وَقَار العلم خَد أجازَة ، وحَلّتْ مَحَلّة الخِفّة والشّآوَة والإبتسامة الحلوة اللى بِتْنَوّر الدّنْيَا كلّهَا.(سميرصبرى من فيلم جنس ناعم-1977)
 
*القمر فى العذراء "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*القمر فى العذراء يعنى
زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم  والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج ، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك و إزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم  إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ، أنشطة دعم دُور الأيتام و ذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ،إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ،  إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.

*من الأسرار
أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومُحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث الأحداث الطيبة باستمرار هم أبراج العذراء و الحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل و التحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكل مرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: رغم شعورالجميع بالخمول والكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط  لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.

برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.

برج الجوزاء: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.

برج السّرطان: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.

برج الأسد: إنتبه لألفاظك والتى قد تكون خشنة مع من لايستحقونها ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.

برج العذراء: تَبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً بمشيئة الله تَعَالى.

برج الميزان: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.

برج العقرب: السّيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج القوس: لا مفر من الإجتهاد والعمل الشّاق، نوع من الناس يمرض إن ركن للرّاحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.

برج الجدى: قم باختيار ملابس أنيقة وعطور مُنعشة فتمسكك بأنك شخصٌ كادح لا يعنى إهمال مظهرك فالعيْن تعشق قبل القلب أحياناً.
 
برج الدّلو: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.

برج الحوت: المُقابلات المُرتّبة أسريّاً لجمع عريس بعروس عادةً ماتكون أكثر نجاحاً من الصّدَفْ،إن كنت متزوّجاً فأدّ واجباتك الزوجيّة واسعِد زوجتك/زوجك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم برجك اليوم الطالع الفلكي الابراج اليومية الابراج اليوم الابراج ابراج اليوم ابراج

أخبار تهمك

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 23 ساعة

ضربة جديدة موجهة لنادي صنداونز قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 12 ساعة

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعة

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 15 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى السّبْت 12/1/2019..بِدَايَة مُشَجِّعَة!

الطالع الفلكى الثّلاثَاء 5/3/2019..مَوَدّةً وَرَحْمَة!

الطالع الفلكى الجُمعَه 15/3/2019..التّفكِير بَعِيداً!

الطالع الفلكي الثّلاثَاء 19/3/2019..أشُوفْ بَخْتِى!

الطالع الفلكي السّبت 6/7/2019..جزِيرَة السّعَادَة!

الطالع الفلكى الأحد 21/7/2019.. دَوَاعٍ إنْسَانِيّة!

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status