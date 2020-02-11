الطالع الفلكي الثّلاثَاء 11/2/2020..عَدْوَى الإبْتِسَامَة!

*القمر فى الرّبع الثّالث ، القمر فى االعذراء ، ويدخل العقرب فى الواحدة و 37 دقيقة بعد مُنتصف الليلة بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرّابعة و12 دقيقة عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الدّلو من 21 يناير - 19 فبراير.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجدى من 14 يناير - 13 فبراير.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الذَابِح من 10 فبراير - 22 فبراير.





اليوم 3 أمشير قبطى ، 11 شُبَاط رُومى، 17 جُمَادَى ثَانِ ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -وَقَار العلم خَد أجازَة ، وحَلّتْ مَحَلّة الخِفّة والشّآوَة والإبتسامة الحلوة اللى بِتْنَوّر الدّنْيَا كلّهَا.(سميرصبرى من فيلم جنس ناعم-1977)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى العذراء يعنى

زيارة الصيدليّات والعيادات ومراكز التحاليل الطبيّة والإستشفاء ووضع المراهم والتداوى بالأعشاب خصوصاً لأمراض الحساسيّة والأكزيما الجلديّة ،التوقف عن الكلام واستعمال لغة العيون كوسيلة للتواصل خصوصاً إن تعرّضت لموقف مُحرج ، وقت للإنسحاب من الضجيج للتنسّك و إزالة التوتّرالذهنى والعصبى أو للتعافى من صدمة عاطفية أو ماليّة ، تدريس الأطفال وتهذيب صفات سيئة لديهم إن وُجدت بأسلوب لطيف يتقبلونه وبسهولة للأبويْن ، أنشطة دعم دُور الأيتام و ذوى الإحتياجات الخاصّة وتزويج اليتيمات ،إنقاذ القطط والكلاب وزيارة طبيب البيطرة لإنقاذ حياة مخلوق بريئ رغم تكلفك الوقت والجهد والمال وسُخرية البعض ، إرتفاع الفرصة لإنهاء عزوبيّتك إن كنت مِمّن طال إنتظارهم لقطار الزواج ، زيارة أومُقابلة غير مُتوقّعة تحمل معها عريس/ عروس المُستقبل ودون إنتظار وعلى يد شخصيّة ماهرة خلال لحظات حاسمة فاصلة لإخراجك من مُستنقع العزوبيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*من الأسرار

أكثر الأبراج ميْلاً لاستشراف الطاقة الإيجابيّة ومُحاولة إستجلابها من خلال التفاؤل والمرح وتوقّع حدوث الأحداث الطيبة باستمرار هم أبراج العذراء و الحوت والميزان ، وخلال حلول القمر بأحد تلك الأبراج كاليوم فأنت مدعوّ للتفاؤل و التحدث والتصرف بشكل إيجابى، وعلى العكس فالعابس مُقطب الحاجبيْن عادة ماتواجهه العراقيل بشكل مرتفع وعبوسه المُستمر يتسبب فى إستجلاب الطاقة السلبية وكأنه يدعو الحظ السيئ لنفسه بنفسه ، لذا فحلول القمر ببرج العذراء يعنى أن تبتسم وتنقل عدوى الإبتسامة لما ومن حولك.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: رغم شعورالجميع بالخمول والكسل إلا أنك على العكس تنشط حينما تخمد الهِمَم ، نشاط لأداء أعمال كثيرة بوقتٍ قصير فانتهز الفرصة.





برج الثور: إبتعد عن السخرية والغمز واللمز بشأن عيوب الآخرين خاصةً زوجتك ، العيوب هى التى تثبت أننا بشر، فأنت لست كامل الأوصاف.





برج الجوزاء: أنت إنسان بمايكفى لترتكب الأخطاء، ومُتواضع بمايكفى لتعتذر عنها، ولا تجد عيباً فى تطبيق هذا المبدأ مع أفراد أسرتك ، أو والديْك.





برج السّرطان: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الأسد: إنتبه لألفاظك والتى قد تكون خشنة مع من لايستحقونها ، قد تخسر علاقة ثمينة بكلمة سخيفة يُصبح معها ترميم تلك العلاقة عسيراً.





برج العذراء: تَبَسّمك فى وجوه الآخرين لن يُكلفك سوى عضلات وجهك بعضها ينشدّ وآخَرْ يرتخى، لكنّها كافية لفتح أكثر القلوب عناداً بمشيئة الله تَعَالى.





برج الميزان: لا تُعطِ الأمان خاصةً لصديق يعرف نقاط ضعفك ، قد ينقلب الصديق يوماً عدواً مُتسلّحاً بأدق أسرارك ، حرّص من أخوك.





برج العقرب: السّيطرة على المواقف المُحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج القوس: لا مفر من الإجتهاد والعمل الشّاق، نوع من الناس يمرض إن ركن للرّاحة المُفرطة وأنت من هذا النوع ، إسْعَ ياعَبْدْ.





برج الجدى: قم باختيار ملابس أنيقة وعطور مُنعشة فتمسكك بأنك شخصٌ كادح لا يعنى إهمال مظهرك فالعيْن تعشق قبل القلب أحياناً.

برج الدّلو: مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك لغيرك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه ، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير، بمشيئة الله تَعَالى.



