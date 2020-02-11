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أنغام تحتفل بعيد ميلاد زوجها الموزع أحمد أبراهيم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
رانيا ماهر
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أحتفلت المطربة أنغام بعيد ميلاد زوجها الموزع الموسيقي أحمد أبراهيم في حفل صغير اقتصر على الأصدقاء المقربين، وشاركت أنغام صورة من عيد الميلاد من خلال خاصية الأستوي بحسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الموزع أحمد إبراهيم في صورة ممسك بذراعها ، بينما بدت أنغام بأطلالة مميزة مرتدية جاكت فرو أبيض وجيب قصيرة، ومكياج ناعم ناسب إطلالتها و زادها جمالاً وجاذبية.


جدير بالذكر أعلنت أنغام في شهر فبراير عام 2019، عبر وسائل الإعلام بأنها تزوجت الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم.

وتسعد المطربة انغام غدا للأحياء حفلاً غنائيا ضمن حفلات عيد الحب بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المفترض أن تقدم بالحفل مجموعة كبيرة من أغانيها الرومانسية وسط حضور جماهيري كبير.

_حفل الكويت

كما تستعد أيضا لاحياء حفل غنائي في مركز جابر الأحمد الثقافي بالكويت ويشاركها في الحفل الفنان عبدالرويشد، وذلك يوم 20 من فبراير الجاري.


يشار أن آخر ألبومات الفنانة أنغام، هو ألبوم "حالة خاصة جدا"، والذي ضم 14 أغنية وتعاونت فيه مع كبار الشعراء والملحنين، وعلى رأسهم زوجها الموزع أحمد إبراهيم.
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