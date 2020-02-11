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مؤمن زكريا يلوم مسؤلي النادي الأهلي: "لم أتلق دعما ماديا أو معنويا"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:00 ص
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مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
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أكد مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه يلوم مسؤولي فريقه عدم دعمه ماديًا أو معنويًا خلال رحلة مرضه الحالية.

وأشار مؤمن زكريا إلى أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية في المملكة العربية السعودية هو من تكفل بكافة أمور علاجه.

وقال مؤمن زكريا: "كنت بحاجة لدعم مادي ومعنوي من الأهلي ولكن هذا لم يحدث، كان من المفترض أن يتحدثوا معي ولكنني لا أريد الحديث عن هذه الأمور كي لا أُحزن الجماهير".

وأكمل مؤمن زكريا: "لا أحد يتحدث معي أو يتوجه بالسؤال عني، هذا يجب أن يحدث على الأقل معنويًا، لكنني أرفض الحديث في بعض الأمور التي قد تُحزن الجماهير".

وأضاف مؤمن زكريا: "أتمنى الشفاء العاجل لآل الشيخ، الجميع يتحدث عن أمور غير صحيحة تخص مواعيد سفري أو حصولي على التأشيرة، وأنا الآن في طريقي للولايات المتحدة لبدء العلاج".

واختتم مؤمن زكريا حديثه: "لا تعليق لدي عن الأنباء التي تتحدث عن تخصيص مبلغ مالي لي من وزارة الشباب والرياضة من الأهلي".
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