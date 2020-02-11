أردوغان يفشل في اختراق الجيش السوري

سلطت صحف عربية صادرة اليوم الثلاثاء، الضوء على الاستهداف المتكرر للجنود الأتراك في مدينة إدلب السورية.

وقالت الصحف العربية، إن استهدف الجنود الأتراك، بات يُمثل رسالة روسية تفيد بأن قرار الحسم العسكري هو أمر مفروغ منه.

وأضافت الصحفة العربية، أن التطورات السياسية أو الميدانية في سوريا تفتح الباب نحو سيناريو اندلاع مواجهة مباشرة بين القوات التركية والجيش السوري، وهو ما ظهرت ملامحه خلال الساعات الأخيرة مع تبادل القصف المدفعي الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الجنود الأتراك، فضلاً عن إطلاق روسيا لتهديدات عسكرية ضد تركيا، نقلأ عن موقع 24.