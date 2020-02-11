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اليوم.. مطار الغردقة الدولي ينفذ سيناريو حرق طائرة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
محمد طه
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ينفذ مطار الغردقة الدولي ظهر اليوم، تجربة فعلية تشمل مواجهة حالات الطوارئ والأزمات بالمطارات الدولية وسيناريو حريق طائرة، بحضور وزير الطيران المدني، ومحافظ البحر الأحمر وبعض القيادات الأمنية ومسؤول القابضة للمطارات ومصر الطيران ومدير مطار الغردقة الدولي، طبقا لتشريعات المنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) وسلطة الطيران المدني المصري ECAA بإجراء تدريبات فعلية على مواجهة حالات الطوارئ والأزمات بالمطارات الدولية.

وأكد مطار الغردقة الدولي: "يرجى العلم أن مطار الغردقة الدولي سينفذ التجربة النهائية للطوارئ متسعة النطاق 2020 لمواجهة حالات الطوارئ التي قد يتعرض لها المطار، أثناء عمليات التشغيل اليوم الثلاثاء، بمشاركة جميع الجهات التنفيذية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، كإجراء دوري طبقا للتشريعات الدولية.

وناشد المطار جميع الركاب الوافدين والمسافرين وكذلك سكان مدينة الغردقة عدم الإنزعاج من تنفيذ التدريبات، نظرا لأنها إجراء متبع بجميع المطارات الدولية، وعدم الالتفات لأي شائعات قد يتم تداولها من مصادر غير معلومة.

ولفت إلى أن تنفيذ التدريبات يهدف إلى الحفاظ على سلامة الركاب والمنشآت ولن يؤثر نهائيا على حركة التشغيل الطبيعية للرحلات.
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الكلمات المفتاحية

وزير الطيران مطار الغردقة الدولي الفجر الغردقة البحر الأحمر

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