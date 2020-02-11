بعد تصريحات زوج أنغام لها.. أصالة "أريد أن أقول رأي قد أندم على البوح به"

أريد أنّ أقول رأي قدّ أندم على البوح به فيما بعد ، ولكنّني أشعر بحاجة ماسّه للتّعبير وللبوح وللفت النّظر ، وقدّ يُسبّب لي بعض المشاكل ، وقدّ أُعاتَب عليه كثيراً ، ولا أعرف ماذا أفعل؟

— Assala (@AssalaOfficial) February 10, 2020

تهتم الفنانة أصالة نصري، بالتواصل الدائم مع متابعيها عبر حسابها الخاص بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ونشرت أصالة تغريدة عبرت فيها عن حيرتها في أمر تريد التعبير والبوح به ولكنها تري أنه سيسبب لها مشاكل ولاتعرف ماذا تفعل.وكتبت أصالة: "‏أريد أنّ أقول رأي قدّ أندم على البوح به فيما بعد ، ولكنّني أشعر بحاجة ماسّه للتّعبير وللبوح وللفت النّظر، وقدّ يُسبّب لي بعض المشاكل ، وقدّ أُعاتَب عليه كثيراً ، ولا أعرف ماذا أفعل".وجاءت تصريحات أمس من الموزع أحمد أبراهيم زوج الفنانة أنغام خلال مقابلتة لبرنامج "Et بالعربي" تحدث فية عن رأية للأول مرة بتصريحات الفنانة أصالة، وأكد "أبراهيم" بأنة يكن للفنانة أصالة كل أحترام ويراها فنانة كبيرة،وأوضح أنه يراعي العشرة التي جمعتهم حتي لو هناك تصريحات مستفزة قيلت، وأنه يوجد لدية أسرار كثيرة لم يبح بها وأنه لو قالها ستكون محرجة للأشخاص كثر.وعلى سياق أخر تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك ضمن احتفالات عيد الحب، يوم الخميس ١٣ فبراير المقبل، على مسرح الماسة كابيتال بالقاهرة.