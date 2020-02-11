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لايف مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم 11-02-2020 في الدوري المصري

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:38 ص
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بوابة الفجر
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بيراميدز الذي عانى من الخسارة في الجولة الماضية من الأهلي بهدف مقابل هدفين يخوض تحديا صعبا للغاية أمام المقاولون خارج ملعبه ويرغب في تحقيق الانتصار وتعويض الاخفاق في اخر مبارياته حيث ان بيراميدز يأتي في المركز الخامس برصيد ستة وعشرين نقطة من خوض ستة عشرة مواجهات حيث فاز في سبع مواجهات وتعادل في خمسة لقاءات وخسر في أربعة مواجهات ويرغب في الفوز والوصول الى النقطة التاسعة والعشرين في جدول ترتيب الدوري المصري وخطف المركز الرابع من الاتحاد.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يستعيد بيراميدز أهم نجوم الفريق عبدالله السعيد بعد غيابه أمام الأهلي بسبب الايقاف مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز على قناة أون سبورت اضافة الى تايم سبورت في موقعة نارية على الثلاث نقاط.
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