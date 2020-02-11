لايف مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب بث مباشر اليوم 11-02-2020 في الدوري المصري

بيراميدز الذي عانى من الخسارة في الجولة الماضية من الأهلي بهدف مقابل هدفين يخوض تحديا صعبا للغاية أمام المقاولون خارج ملعبه ويرغب في تحقيق الانتصار وتعويض الاخفاق في اخر مبارياته حيث ان بيراميدز يأتي في المركز الخامس برصيد ستة وعشرين نقطة من خوض ستة عشرة مواجهات حيث فاز في سبع مواجهات وتعادل في خمسة لقاءات وخسر في أربعة مواجهات ويرغب في الفوز والوصول الى النقطة التاسعة والعشرين في جدول ترتيب الدوري المصري وخطف المركز الرابع من الاتحاد.

موعد وتوقيت انطلاق مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز اليوم الثلاثاء في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يستعيد بيراميدز أهم نجوم الفريق عبدالله السعيد بعد غيابه أمام الأهلي بسبب الايقاف مشاهدة مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز على قناة أون سبورت اضافة الى تايم سبورت في موقعة نارية على الثلاث نقاط.