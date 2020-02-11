عاجل.. "الأرصاد" للمواطنين: لا تنخدعوا

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشبورة المائية الكثيفة هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة.





ولفت إلى أنه سيكون هناك فارق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى يصل إلى 10 درجات.





ونوه بأنه لا يجب ألا ننخدع في الارتفاع المؤقت لدرجات الحرارة نهارا، وبأنه متبقي شهر على انتهاء فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة نهارا وارد.



قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية: إن انخفاض درجات الحرارة الشديد في الليل والساعات الأولى من الصباح مستمر.