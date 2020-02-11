يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز والمقاولون بث مباشر اليوم 11-2-2020 في الدوري المصري

في موقعة قوية يصارع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب نظيره فريق بيراميدز في المباراة التي من المقرر لها أن تجمع بين الفريقين مساء اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2020 ميلادية في اللقاء الذي تحدد موعد انطلاقه في تمام الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة في المواجهة التي ستجمع بينهما ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





استاد المقاولون العرب معقل فريق ذئاب الجبل سيكون شاهدا على مباراة المقاولون العرب أمام بيراميدز في صراع شرس على تحقيق الثلاث نقاط حيث يأتي فريق المقاولون في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد اثنين وثلاثين نقطة من خوض ستة عشرة مواجهات حيث فاز في عشر مباريات وتعادل في مواجهتين وخسر في اربعة مواجهات ويرغب في الفوز على بيراميدز والوصول إلى النقطة الخامسة والثلاثين والابتعاد عن الزمالك الثالث.