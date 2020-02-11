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إصابة شخصين في حادث مروري بقنا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:36 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أصيب شخصين اليوم الثلاثاء، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين بركة، على طريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي.

البداية كانت بتلقي الدكتور بدوي سعيد، مدير عام مرفق الإسعاف في قنا، إخطارا يفيد إصابة كلا من: "أشرف عثمان فاوي، 51 عاما، وعمار حمدي هاشم، 18 عامًا"، في انقلاب سيارة ملاكي بالقرب من كمين بركة بطريق قنا نجع حمادي الصحراوي الغربي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.
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الكلمات المفتاحية

قنا الفجر الطريق الغربي الإسعاف

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