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«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر LIVE رابط ماتش النصر والسد بدون تقطيع جودة متعددة NOW

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا في يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020، على أراضي دولة المملكة العربية السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الثلاثاء، في تمام الساعة:

  • السادسة والربع مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.
  • السابعة والربع مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
  • الخامسة والربع مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.
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