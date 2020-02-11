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رابط ’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر كورة لايف SPORTS المفتوحة النصر والسد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
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مباراة النصر والسد بث مباشر، وسوف يدخل فريق السد مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق النصر، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق السد في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق السد في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.


ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق السد في الفترة الماضية، نجح فريق السد في تسجيل ستة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق السد أربعة أهداف في مرماه.ويتواجد فريق السد في الوقت الحالي في المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري نجوم قطر، حيث نجح فريق السد في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 14 جولة من بطولة دوري نجوم قطر.

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