Advertisements
Advertisements
Advertisements

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:24 ص
Advertisements
غرق سفينة
غرق سفينة
وكالات
Advertisements

أعلنت السلطات في بنجلاديش، مصرع 14 شخصًا على الأقل مصرعهم، وتمّ إنقاذ سبعين آخرين، بعد غرق سفينة تقل لاجئين من الروهينغا.

 

وقال قائد خفر السواحل البنغالي نعيم الحق: "حتى الآن انتشلنا 14 جثة وأنقذنا سبعين شخصا"، بينما تستمر عمليات البحث بالقرب من جزيرة سان مارتن في خليج البنغال، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

 

يحاول العديد من الروهينغا الذين فروا من بورما إلى بنجلاديش بسبب العنف ضدهم، الفرار من مخيمات اللاجئين بسفن إلى ماليزيا.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

غرق سفينة بنجلاديش اللاجئين الروهينجا

أخبار تهمك

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعة و 6 دقيقة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

ضربة جديدة موجهة لنادي صنداونز قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 15 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 12 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

أعمال القتل تثير الخوف داخل مخيمات الروهينجا للاجئين في بنجلاديش

بنجلاديش تعترض عشرات اللاجئين من الروهينجا كانوا في طريقهم إلى ماليزيا

بنجلاديش تعترض عشرات اللاجئين من الروهينجا إلى ماليزيا

بنجلاديش تتهم بورما بالافتقار إلى "الإرادة" لإعادة الروهينجا

خفر السواحل ببنجلاديش ينقذ 122 لاجئًا مسلمًا من الروهينجا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status