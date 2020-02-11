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"السكة الحديد" تعتذر لركاب القطارات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:25 ص
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قطار
قطار
كرستينا عياد
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أعلنت وزارة النقل، اليوم، معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بسبب ما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط، ما من شأنه تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

وشملت التأخيرات أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

منطقة القاهرة أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 40 دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 35 دقيقة

واعتذرت السكك الحديد للمسافرين نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.

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قطارات تأخيرات تأخير القطارات السكة الحديد

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