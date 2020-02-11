Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:17 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تابع لايف مباراة النصر والسد مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.كل المؤشرات تشير إلى صراع ناري بين الفريقين على أرض الملعب، ولكن من سيحسمه في النهاية سيظفر ببداية مثالية في مجموعة وبطولة تزداد نديتها سنة تلو الأخرى، وبحسب مسؤولو النصر، فإنها باتت الهدف الأول لهم في هذا الموسم.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر ثلاثة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق النصر في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق النصر في حصد 35 نقطة في رصيده بعدما خاض 17 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

Advertisements

أخبار تهمك

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 15 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 12 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة جديدة موجهة لنادي صنداونز قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status