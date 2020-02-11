يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

تابع لايف مباراة النصر والسد مباشر، حيث يدخل فريق النصر مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق السد، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق النصر في تحقيق الانتصار في مباراتين فقط لا غير، بينما سقط فريق النصر في فخ التعادل في 3 مباريات أخرى.كل المؤشرات تشير إلى صراع ناري بين الفريقين على أرض الملعب، ولكن من سيحسمه في النهاية سيظفر ببداية مثالية في مجموعة وبطولة تزداد نديتها سنة تلو الأخرى، وبحسب مسؤولو النصر، فإنها باتت الهدف الأول لهم في هذا الموسم.ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق النصر في الفترة الماضية، نجح فريق النصر في تسجيل خمسة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق النصر ثلاثة أهداف في مرماه.

ويتواجد فريق النصر في الوقت الحالي في المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق النصر في حصد 35 نقطة في رصيده بعدما خاض 17 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.