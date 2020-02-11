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رامي جمال يوجهة رسالة لـ محمد صلاح من بعد كليب "سقف"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:46 ص
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رامي جمال ومحمد صلاح
رامي جمال ومحمد صلاح
رانيا ماهر
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وجه المطرب رامي جمال، رسالة للاعب كورة القدم محمد صلاح، من خلال حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث نشر تغريدة لمحمد صلاح قائلاً لة:"‏ كان نفسي تسقف معانا انت ومكه وده مطلب شعبي".


ليتفاعل معة جمهورة بتأيد طلبة، وكتب أحد متابعينة له:"‏‎‎انت بتتكلم صح"، ليرد علية رامي مطالبا بأن يساعدوة بتوصيل التغريدة لة قائلاً :"‏‎‎انتو تساعدوني نوصلهاله مليش دعوه".


وقد طرح رامي فيديو كليب "سقف"، وهي أولى أغنيات ألبومه الجديد "ليالينا"، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع توما.


وقد تعاون رامي جمال في كليب "سقف" مع عدد كبير من نجوم الفن، كمحاولة منهم لإدخال السعادة على قلبه بعد إعلانه عن إصابته بمرض البهاق، ولكي يوجهوا رسالة لكل المصابين بذلك المرض بالتفاؤول وعدم الاستسلام له، وكان من بين هؤلاء النجوم: أحمد السقا، مي عمر، عمرو يوسف،شيماء سيف،هشام جمال، حسن الرداد،عمرو سعد،أحمد السعدني،هشام ماجد،أكرم حسني، نسمة عبد العزيز،أحمد فهمي، كريم محمود عبد العزيز،حمادة هلال، هنادي مهني،الشيف علاء الشربيني، هشام عباس، إسعاد يونس.

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