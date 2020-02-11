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الصين تسجل 108 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في 10 فبراير

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:10 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت هيئة الصحة، اليوم الثلاثاء، إن الصين سجلت 108 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في العاشر من فبراير، وهي أعلى زيادة يومية حتى الآن، وارتفعت من 97 في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة رويترز".

ومن بين القتلى الجدد 103 شخص من مقاطعة هوبي، بما في ذلك 67 في عاصمة مقاطعة ووهان، حيث يعتقد أن الوباء قد نشأ.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن الوفيات الأخرى يوم الاثنين وقعت في مقاطعات هيلونغجيانغ وآنهوي وخنان ومدينتي تيانجين وبكين.

وصل اجمالى عدد القتلى فى البر الرئيسى الان الى 1016.

وقالت اللجنة، إن هناك 2478 حالة جديدة مؤكدة في البر الرئيسي في 10 فبراير، بانخفاض عن 3062 في اليوم السابق، وبذلك يصل العدد الإجمالي إلى 42.638 حالة.

خلال اجتماع ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، يوم الاثنين، قالت مجموعة من القادة المكلفين بضرب الفيروس إنها ستعمل على حل مشكلة نقص المواد الخام واليد العاملة وزيادة إمدادات الأقنعة والملابس الواقية.

وقالوا إنه تم بالفعل إرسال ما يقرب من 20 ألف عامل طبي من جميع أنحاء البلاد إلى ووهان، وهناك المزيد من الفرق الطبية في الطريق.

يوم الاثنين، ظهر الرئيس الصيني شي جين بينغ أيضًا علنًا للمرة الأولى منذ بدء ظهور الوباء، وهو يتفقد العاملين بالمجال الصحي في بكين.
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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا اللجنة الوطنية للصحة في بكين الصين تسجل 108 حالة وفاة

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