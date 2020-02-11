أصالة تفاجئ جمهورها بأغنية خليجية جديدة لها قريبا







كشفت الفنانة أصالة نصري، عن مفاجأة لجمهورها بطرح أغنية خليجية جديدة لها قريبًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".وكتبت أصالة تغريدة قائلة: "‏قريبًا بس مو جدًا، رح تسمعوا أغنيه خليجية جديدة، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها، وبسّ هيك".وقد أحيت الفنانة أصالة حفلاً غنائيا ضخم منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" في الكويت وقدمت أصالة مجموعة من أغانيها المميزة وأغنيتها "شامخ" التي طرحتها مؤخرًا.وارتدت أصالة في الحفل فستان روز، ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة ووضعت ميكب هادي وبسيط.الجدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا آخر كليب "شامخ"، وحقق الكليب مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكس وماستر OMIX.