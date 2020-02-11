Advertisements
Advertisements
Advertisements

أصالة تفاجئ جمهورها بأغنية خليجية جديدة لها قريبا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 08:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
رانيا ماهر
Advertisements

كشفت الفنانة أصالة نصري، عن مفاجأة لجمهورها بطرح أغنية خليجية جديدة لها قريبًا، وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتبت أصالة تغريدة قائلة: "‏قريبًا بس مو جدًا، رح تسمعوا أغنيه خليجية جديدة، والأغنية مو منطقيّه حلاوتها، وبسّ هيك".

وقد أحيت الفنانة أصالة حفلاً غنائيا ضخم منذ أيام ضمن فعاليات مهرجان "هلا فبراير" في الكويت وقدمت أصالة مجموعة من أغانيها المميزة وأغنيتها "شامخ" التي طرحتها مؤخرًا. 

وارتدت أصالة في الحفل فستان روز، ذات أكمام طويلة، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة ووضعت ميكب هادي وبسيط.

الجدير بالذكر أن أصالة طرحت مؤخرًا آخر كليب "شامخ"، وحقق الكليب مشاهدات كبيرة عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية، وهي من كلمات الأمير بدر بن محمد، وألحان عبدالعزيز، وتوزيع منتصر محمد علي، ومكس وماستر OMIX.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

منوعات فن الفجر الفني اصالة

أخبار تهمك

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 23 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

غرق سفينة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش.. وسقوط قتلى

منذ ساعة و 6 دقيقة

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ ساعتين و 13 دقيقة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 6 ساعات

ضربة جديدة موجهة لنادي صنداونز قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ يوم

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 12 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعتين و 17 دقيقة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

هايدي موسي تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالاتها

صبا مبارك تشوق جمهورها بأخبار سارة في العام الجديد

سميرة سعيد تستعيد ذكرياتها: "أول حفلاتي بسلطنة عمان"

لطيفة تستعد لطرح أول أغنية من ألبومها الجديد "عربية أنا"

سيرين عبدالنور تطرح أغنية جديدة" ليلة"بموقع أنغامي

أصالة تتخطى حاجز الـ8 مليون مشاهدة بأغنيتها الجديدة "شامخ"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status