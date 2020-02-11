يوفنتوس يقترب من إقالة ساري

أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من إقالة ماوريسيو ساري، من منصب المدير فني للسيدة العجوز، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.





وكان يوفنتوس قد سقط في فخ الخسارة أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، وتعد هذه الخسارة الثالثة للبيانكونيري في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.



وأصبح يوفنتوس مهددًا بخسارة لقب االدوري الإيطالي بعد الفوز به في أخر 8 مواسم، في ظل المنافسة الشرسة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الذي تمكن من إنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري بعد تغلبه بريمونتادا تاريخية على جاره ميلان في ديربي الغضب.



وأشارت التقارير الصحيفة، إلى إن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق للييوفنتوس، كما أوضحت أن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، غير مقتنع تمامًا بماوريسيو ساري.

