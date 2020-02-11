Advertisements
Advertisements
Advertisements

يوفنتوس يقترب من إقالة ساري

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
حسن شحاتة
Advertisements
أكدت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الإثنين، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي من إقالة ماوريسيو ساري، من منصب المدير فني للسيدة العجوز، بسبب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

وكان يوفنتوس قد سقط في فخ الخسارة أمام نظيره هيلاس فيرونا بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضي، وتعد هذه الخسارة الثالثة للبيانكونيري في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد هزيمتي لاتسيو ونابولي.

وأصبح يوفنتوس مهددًا بخسارة لقب االدوري الإيطالي بعد الفوز به في أخر 8 مواسم، في ظل المنافسة الشرسة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان، الذي تمكن من إنتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري بعد تغلبه بريمونتادا تاريخية على جاره ميلان في ديربي الغضب.

وأشارت التقارير الصحيفة، إلى إن هناك بعض الأصوات داخل يوفنتوس تطالب بإعادة ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق للييوفنتوس، كما أوضحت أن أندريا أنيلي رئيس نادي يوفنتوس، غير مقتنع تمامًا بماوريسيو ساري.

والجدير بالذكر أن أليجري ارتبط بتولي المهمة الفنية للعديد من الأندية في الفترة الأخيرة، من بينها برشلونة ومانشستر يونايتد وتوتنهام. 
Advertisements

أخبار تهمك

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ أقل من ساعة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 23 ساعة

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 15 دقيقة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 13 ساعة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status