صراع ثلاثي بين كبار البريميرليج على جوهرة حراسة المرمى الإنجليزية

دخلت 3 أندية من كبار الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، صراع المنافسة على جوهرة حراسة المرمى الإنجليزية، بعدما لفت الأنظار إليه ليتم استدعائه لمنتخب إنجلترا للناشئين، على الرغم من لعبه لأحد الاندية البعيدة عن بطولة البريميرليج.





وأكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، على أن تشيلسي يتصدر السباق على ضم الحارس الشاب براد يونج، متفوقا على الثنائي مانشستر يونايتد وأرسنال.





ويعد يونج الذي يلعب في صفوف فريق هارتلبول موهبة إنجليزية منتظرة، حيث يبلغ من العمر 17 عاما، ولفت الأنظار ببنيته الجسدية الضخمة وموهبة المميزة، ما أدى لاستدعائه إلى منتخب انجلترا للناشئين، كما يتمتع بطول فارع، ويحظى بإشراف مدرب الحراس في هارتلبول وحارس مرمى تشيلسي السابق روس تورنبول، الذي كال المديح للحارس اليافع.





وكانت الصحيفة البريطانية ذاتها، قد ذكرت في نوفمبر الماضي، أن آرسنال ويونايتد، أبديا اهتمامها بضم يونج، لكنها أوضحت يوم الإثنين أن إدارة تشيلسي تريد إجراء مفاوضات فورية بهدف الاستفادة من خدمات الحارس الشاب.