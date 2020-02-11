ضربة جديدة موجهة لنادي صنداونز قبل موقعة الأهلي







كشف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي صنداونز الجنوب أفريقي، عن إصابة جديدة في صفوف فريقه قبل مواجهة الأهلي المنتظرة، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





وأوضح موسيماني في تصريحات نقلها موقع "KICK OFF"، أن اللاعب توبوجو لينجرمان تعرض لإصابة قوية أيضًا وسيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل عن 14 يومًا.





وتابع: "سيعمل لينجرمان بقوة مع الجهاز الطبي للحاق في أقرب وقت ممكن، بجانب زميليه ريفالدو كويتزي وأوبا مانيسا".





وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي صنداونز، قد أعلن في وقت سابق، نجاح جراحة لاعبه ثابيلو مورينا ظهير أيمن الفريق، بعد تعرضه لكسر وتليف في أربطة الكاحل وربط قدمه في الجبس لمدة أسبوعين، قبل تحديد فترة عودته الملاعب من جديد.