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مانشستر يونايتد يستهدف مدافع فيرونا الإيطالي في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:31 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدثت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، عن خطة فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في استهداف اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا نجم دفاع فيرونا الإيطالي لضمه لصفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


مانشيستر يونايتد ويضع كومبولا على رأس أولوياته في الصيف

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفنينج نيوز" أن إدارة فريق مانشستر يونايتد تضع التعاقد مع كومبولا البالغ من العمر 20 على رأس خيارات اليونايتد في سوق الإنتقالات الصيفية القادمة.


مراكز يجيدها كومبولا داخل المستطيل الأخضر

ويجيد اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا اللعب في قلب الدفاع، أو لاعب إرتكاز دفاعي في خط الوسط، حيث شارك في 18 مباراة مع فيرونا في هذا الموسم من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.


أصول اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا

يذكر أن اللاعب الألباني الشاب ماراش كومبولا ولد في إيطاليا لعائلة ألبانية، وهو من ناشيء نادي هيلاس فيرونا، ومثل منتخب ألبانيا الأول في مباراة دولية واحدة حتى الآن وقدم مستويات مميزة مع فيرونا الإيطالي خلال الموسم الجاري من الكالتشيو الإيطالية.
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