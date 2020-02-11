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الدفاع يثير الرعب في برشلونة قبل مواجهة خيتافي في الليجا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:19 ص
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بوابة الفجر
علي خلاف
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أثار الثنائي كليمنت لينجليت وجيرارد بيكيه قلبي دفاع فريق برشلونة الإسباني القلق داخل جدران القلعة الكتالونية قبل مواجهة خيتافي في الجولة الـ24 من الليجا الإسبانية.


مشاركة ثنائي الدفاع في مران البارسا

وفي سياق متصل ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الإثنين، أن الثنائي لينجليت وجيرارد بيكيه قلبي دفاع فريق برشلونة الإسباني لم يتدربا بشكل طبيعي هذا اليوم مع البارسا في المران الذي أقيم استعدادا لمواجهة خيتافي في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني.


وتحدثت صحيفة"أس" الإسبانية عن عدم وجود بديل داخل قائمة برشلونة للمدافع كليمنت لينجليت الموقوف منذ مباراة ريال بيتيس الماضية في الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.


إصابة بيكيه قلب الدفاع

وتابعت الصحفية:"بيكيه يشعر بآلام منذ عدة أيام، عندما أصيب في مباراة ليفانتي، ولكن يبدو أنه لم يتعافى حتى الآن، أما أومتيتي فهو يعاني من آلام، بعد مباراة الليلة الماضية ضد ريال بيتيس".


رونالد البديل الوحيد أمام كيكي ستيين

يذكر أن المدرب كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لا يمتلك بديل في خط الدفاع سوى الأوروجوياني رونالد آراخو خاصة بعد إنتقال جان كلير توديبو إلى شالكة.
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