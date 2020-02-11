بايرن ميونخ يزاحم برشلونة على ضم مدافع لايبزج

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي بايرن ميونخ الألماني دخل على خط المفاوضات مع المدافع الفرنسي الشاب دايوت أوباميكانو نجم دفاع فريق لايبزج، وذلك لضمه في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.







ووفقاً لما وردعن صحيفة "آس" الإسبانية، فإن بايرن ميونخ يرى في أوباميكانو خير تعويض للألماني جيروم بواتينج، والذي يتوقع رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الداري، في ظل تقدمه في السن.





وأضافت آس، أن اللاعب الفرنسي يمتلك شرطاً جزائياً في عقده، يبلغ حوالي مليون يورو، وهو مبلغ في المتناول بالنسبة لكبرى الأندية الأوروبية المهتمة بضمه.





ويتبقى موسم ونصف فقط في عقد المدافع صاحب الـ21 عاماً مع لايبزج، الأمر الذي يعني أمكانية رحيله في صفقة إنتقال حر في يناير عام 2021.





وكان اللاعب هدفاً للعديدمن الأندية خلال الفترة الماضية، على رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيان، وأرسنال ومانشستر سيتي الإنجليزيين.