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صلاح يهزم ميسي في صراع الأغلى في العالم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:10 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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نشرت شبكة "ترانسفير ماركت" العالمية اليوم تقريراً يوضح أغلى عشرة لاعبين في العالم في الوقت الحالي، في مركز الجناح الهجومي الأيمن، من حيث القيمة التسويقية.


وكشف التقرير تفوق النجم المصري وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والذي جاء على رأس القائمة مقابل 150 مليون يورو.


وتفوق الفرعون المصري على النجم الأسطوري وأيقونة فريق برشلونة الإسباني ليونيل ميسي، والذي حلى ثانياً في القائمة بمبلغ 140 مليون يورو.


وحل ثالثاً، النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو في المركز الثالث، بقيمة 120 مليون يورو، يليه جناح مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب البرتغال بيرناردو سيلفا بقيمة بلغت 100 مليون يورو.


وإحتل المركز الخامس، الجناح الألماني سيرجي جنابري، مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني بقيمة 80 مليون يورو، وأعقبه جناح أرسنال ومنتخب كوت ديفوار نيكولاس بيبي بقيمة 65 مليون يورو.


وتساوى ثلاثة لاعبين في المراكز السابع والثامن والتاسع كلاً من، الأمريكي كريستيان بوليسيتش لاعب تشيلسي، وفيديريكو كييزا لاعب فيورنتينا الإيطالي، والجزائري رياض محرز لاعب مانشيتر سيتي الإنجليزي، بقيمة 60 مليون يورو.


وجاء في المركز العاشر والأخير، الجناح الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، بقيمة 55 مليون يورو.
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