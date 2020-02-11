الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري







نجح النادي الأهلي في تحقيق الفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الد وري المصري الممتاز.





ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة بعد تحقيق 14 فوزا في البطولة، حيث لم يتعثر الفريق الأهلاوي في اي لقاء حتى الآن خلال الأربعة عشر مباراة في الدوري العام.





وحقق الاهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر العديد من الأهداف بعد الفوز على فريق طلائع الجيش، وكان الهدف الأول هو الاطمئنان على بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الفترة الأخيرة بشكل أساسي مثل "جيرالدو - احمد الشيخ"، حيث قدم جميع اللاعبين مستويات مميزة خلال المباراة.









وحرص فايلر على اراحة حسين الشحات خلال مباراة طلائع الجيش ومشاركته في الشوط الثاني كبديل من أجل عدم ارهاقه قبل المباريات المقبلة وخاصة مباراة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا، وأيضا فضل المدرب السويسري عدم مشاركة احمد فتحي خلال اللقاء بعد مشاركته في الكثير من المباريات في الفترة الأخيرة والاستفادة من خبراته خلال اللقاءات القادمة.









وكانت أبرز الأهداف خلال مباراة طلائع الجيش هي عودة محمد مجدي أفشة للتسجيل بعد مباراة الهلال السوداني، وأيضا مشاركته بشكل أساسي خلال المباراة كاملة منذ فترة طويلة، وتجربة محمود عبد المنعم كهربا في مركز المهاجم الصريح في نهاية اللقاء.



