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التشكيل المتوقع للتعاون ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:03 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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يواجه فريق التعاون السعودي نظيره الشارقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري، الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.  

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

 وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا. ويتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة، برفقة نادي الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني. 

التشكيل المتوقع للتعاون أمام الشارقة:-
 حراسة المرمى: كاسيو خط الدفاع: بيترولينا - ماتشادو - طلال العبسي - ياسين برناوي خط الوسط: ناصر الدعجاني - ساندرو مانويل خط الوسط الهجومي: هيلدون - السواط - فهد الرشيدي خط الهجوم: السهلاوي.

 التشكيل المتوقع للشارقة أمام التعاون:-
 حراسة المرمى: عادل الحوسني خط الدفاع: الحسن صالح - سالم سلطان - شاهين عبد الرحمن - ماركوس فينسيوس خط الوسط: محمد عبد الباسط خط الوسط الهجومي : ريان منذر - مجد سرور - أوتابيك شوكوروف - لوكاس خط الهجوم: محمد خلفان
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