العين ضد سباهان .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة







يشهد ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية اليوم الثلاثاء 11 فبراير، مواجهة مرتقبة تجمع فريق العين الإماراتي وضيفه سباهان الإيراني، في إفتتاح مباريات المجموعة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.





ويسعى النادي الإماراتي لتحقيق الفوز في المباراة الإفتتاحية، وتسجيل إنطلاقة قوية في المجموعة الرابعة.





وسيكون مدرب العين بيدرو إيمانويل أمام مهمة صعبة أمام الضيف الإيراني الثقيل، والذي إعتاد اللعب كثيراً مع الأندية العربية.





بينما يأمل سباهان في تحقيق نتيجة إيجابية في إفتتاح المجموعة، بالتعادل أو الفوز إن أمكن، لاسيما وأن المباراة ستكون خارج قواعده.





يذكر أن المجموعة الرابعة تضم فريقين من العيار الثقيل، وهما السد القطري والنصر السعودي، واللذين يتواجهان اليوم أيضاً في نفس الجولة.





موعد مباراة العين ضد سباهان



تنطلق المباراة اليوم الثلاثاء 11 فبراير، في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وعمان وبغداد، السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة إلا عشر دقائق بتوقيت تونس والجزائر، الثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية.





التشكيل المتوقع لمباراة العين وسباهان



من المتوقع أن يبدأ بيدو إيمانويل مدرب العين بالتشكيل التالي.



حراسة المرمى: خالد عيسى.



خط الدفاع: رافائيل بيريرا - تاسوكاسا شيوتاني - إسماعيل أحمد - سعد جمعة.



خط الوسط: عمر ياسين - يحيى نادر - أحمد بارمان.



خط الهجوم: كايو كانيدو - لابا كودجا - بندر الأحبابي.